Galatasaray'dan Balotelli'ye 1+1 formülü

Brescia'da kadro dışı kalan ve Galatasaray'a önerilen Mario Balotelli, 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakarsa Cimbom, İtalyan yıldız ile masaya oturacak.

Haber; Sabah
Galatasaray'dan Balotelli'ye 1+1 formülü
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10 Haziran 2020 10:40
Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. İtalyan golcü için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, Balotelli transferinin minimum riskle gerçekleşmesi adına yeni bir formül geliştirdi.

MAKSİMUM 2 MİLYON EURO

Cimbom, Mario Balotelli ile ancak 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakması durumunda masaya oturmayı planlıyor. Yıllık ücretinin de 2 milyon Euro'yu geçmemesi düşünülüyor.

G.SARAY İŞİ SIKI TUTACAK

Balotelli'nin transfer edilmesi durumunda 1 yılın sonunda opsiyon hakkını elinde bulundurmak isteyen Cimbom, olası bir negatif durumda transferi en az hasarla atlatmak istiyor. Brescia'nın ise Balotelli'yi 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedava gönderebileceği öğrenildi.

Öte yandan Brescia'da kadro dışı kalan Balottelli, dün tesislere gitti. Ancak görevliler, 29 yaşındaki golcüyü içeri almadı.



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