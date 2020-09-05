Galatasaray'dan Babel ve Belhanda için indirim talebi!

Galatasaray Ryan Babel ve Younes Belhanda ile indirim için masaya oturdu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan Babel ve Belhanda için indirim talebi!
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05 Eylül 2020 10:58
Galatasaray'da henüz resmi teklif gelmeyen Ryan Babel ve Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşandı

Sarı kırmızılılarda Babel ve Belhanda şu ana kadar resmi teklif almadı. Bunun üzerine Galatasaray, maaşlarını düşürme adına iki oyuncuyla masaya oturdu.

Belhanda'dan 3.3 milyon euroluk maaşını 2.5 milyon euroya, Babel'in ise 2.5 milyon euroluk maaşını 1.75 milyon euroya indirmesi talep edildi.



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