Galatasaray'dan ayrılıp, İskoçya'ya gidiyor

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Florin Andone için transfer gelişmesi var.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan ayrılıp, İskoçya'ya gidiyor
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09 Mayıs 2020 18:49
Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Brighton'a geri dönmesi beklenen Florin Andone'nin geleceği ile ilgili İngiltere'den bir haber geldi.

İngiliz basını, oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Andone'nin peşinde, İskoçya'nın dev kulüpleri Rangers ve Celtic'in olduğunu yazdı.

ANDONE SICAK BAKIYOR

Brighton'ın önümüzdeki sene de kadroda düşünmediği belirtilen Rumen oyuncunun, iki takımın ilgisinden memnun olduğu ve birine gidebileceği de vurgulandı.

Bu sezon Galatasaray'da toplam 11 maçta görev alan 27 yaşındaki Andone, 2 kez ağları sarstı.

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