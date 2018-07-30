Galatasaray'dan ayrılan Latovlevici'nin yeni durağı..

Galatasaray'da eleştirinin odak noktası olan ve taraftarlar tarafından adeta ''İstenmeyen adam'' olarak nitelendirilen ve sonrasında sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı Latovlevici, transferine dair konuştu.
32 yaşındaki Rumen futbolcu, yaptığı açıklamada transfer için Steua Bükreş'i işaret ederek,"Yurt dışında devam etmek istiyordum ama hayatta çılgınlıklar oluyor, ne olacağını hiçbir zaman bilemezsin. Steaua'ya geri dönebilirim." dedi.
Son olarak Galatasaray forması giyen Iasmin Latovlevici, çıktığı 15 karşılaşmada 1 asistlik performans göstermişti.
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32 yaşındaki Rumen futbolcu, yaptığı açıklamada transfer için Steua Bükreş'i işaret ederek,"Yurt dışında devam etmek istiyordum ama hayatta çılgınlıklar oluyor, ne olacağını hiçbir zaman bilemezsin. Steaua'ya geri dönebilirim." dedi.
Son olarak Galatasaray forması giyen Iasmin Latovlevici, çıktığı 15 karşılaşmada 1 asistlik performans göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın