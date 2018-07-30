Galatasaray'dan ayrılan Latovlevici'nin yeni durağı..

Galatasaray'da eleştirinin odak noktası olan ve taraftarlar tarafından adetaolarak nitelendirilen ve sonrasında sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı Latovlevici, transferine dair konuştu.32 yaşındaki Rumen futbolcu, yaptığı açıklamada transfer içinişaret ederek,dedi.Son olarak Galatasaray forması giyen Iasmin Latovlevici, çıktığı 15 karşılaşmada 1 asistlik performans göstermişti.