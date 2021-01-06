Galatasaray'dan Avrupa'ya erken veda

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, A Grubu 5. maçında konuk olduğu Danimarka ekibi Bakken Bears'a 96-78 yenildi. Gruptaki 4. mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Avrupa'ya erken veda
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06 Ocak 2021 00:07
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Bakken Bears ile Danimarka'da kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta rakibine 18 sayı farkla 96-78 mağlup oldu.

Baştan sona etkisiz bir performans sergileyen ve dış atışlarda rakibini durduramayan G.Saray, maçın ilk yarısını da 58-39 geride kapatırken, ikinci yarıdaki çabası geri dönüş için yeterli olmadı.

Bu sonuçla gruptaki 4. yenilgisini alan Cimbom'un gruptan çıkma şansı kalmadı. Bakken Bears ise 2. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 35 sayı üreten Bakken Bearslı Q.J. Peterson oldu.



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