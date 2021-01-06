Galatasaray'dan Avrupa'ya erken veda

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Bakken Bears ile Danimarka'da kozlarını paylaştı.



Sarı-kırmızılılar, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta rakibine 18 sayı farkla 96-78 mağlup oldu.



Baştan sona etkisiz bir performans sergileyen ve dış atışlarda rakibini durduramayan G.Saray, maçın ilk yarısını da 58-39 geride kapatırken, ikinci yarıdaki çabası geri dönüş için yeterli olmadı.



Bu sonuçla gruptaki 4. yenilgisini alan Cimbom'un gruptan çıkma şansı kalmadı. Bakken Bears ise 2. galibiyetine imza attı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 35 sayı üreten Bakken Bearslı Q.J. Peterson oldu.



