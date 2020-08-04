Galatasaray'dan Arda Turan'a maç başı sözleşme

Uzun süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Haber; Milliyet
Galatasaray'dan Arda Turan'a maç başı sözleşme
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04 Ağustos 2020 12:53
Galatasaray'da geri dönmesi gündemde olan Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise tecrübeli futbolcunun bu jestine, maç başı teklifini yüksek tutarak yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi.  Bu rakamın da 200 bin lira olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arda Turan transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

 



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