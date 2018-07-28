Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu!

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Transfer çalışmalarına hız verenheyecanı yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, kısa bir süre önce transfer gündemine giren Portekizli golcü için resmi girişimlere başlıyor. Birkaç gün içinde yöneticilerin İtalya'ya giderek hem Andre Silva hem de Milan kulübüyle masaya oturması bekleniyor.Alınan bilgilere göre Galatasaray ilk olarak Andre Silva ve menajeriyle bir araya gelecek. Bu görüşmede, genç yıldızın Türkiye'ye transferiyle ilgili olumsuz düşüncelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.Yöneticiler ardından Milan kulübünün yetkilileri ile masaya oturacak. Yapılacak kritik zirvede hem 1 yıllık kiralama teklifinin ayrıntıları hem de transferin maliyetiyle ilgili konular görüşülecek.Teknik direktör Fatih Terim hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Gomis konusundaki belirsizlikleri düşünerek bu transferin mutlaka bitmesini istiyor. Yönetim de her türlü fedakarlığı yapıyor..