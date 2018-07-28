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Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu!

Yöneticiler Terim'in ısrarla istediği Portekizli yıldızla görüşecek. Milan kulübünün yetkilileri ile de bir araya gelecek olan yönetim, kiralama teklifini ve mali şartlarını masaya yatıracak.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu!
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28 Temmuz 2018 06:49
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Andre Silva heyecanı yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, kısa bir süre önce transfer gündemine giren Portekizli golcü için resmi girişimlere başlıyor. Birkaç gün içinde yöneticilerin İtalya'ya giderek hem Andre Silva hem de Milan kulübüyle masaya oturması bekleniyor.

SILVA'NIN ÖNYARGILARI VAR!

Alınan bilgilere göre Galatasaray ilk olarak Andre Silva ve menajeriyle bir araya gelecek. Bu görüşmede, genç yıldızın Türkiye'ye transferiyle ilgili olumsuz düşüncelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KRİTİK BİR ZİRVE YAPILACAK

Yöneticiler ardından Milan kulübünün yetkilileri ile masaya oturacak. Yapılacak kritik zirvede hem 1 yıllık kiralama teklifinin ayrıntıları hem de transferin maliyetiyle ilgili konular görüşülecek.

TERİM MUTLAKA İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Gomis konusundaki belirsizlikleri düşünerek bu transferin mutlaka bitmesini istiyor. Yönetim de her türlü fedakarlığı yapıyor..



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