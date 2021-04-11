Galatasaray'dan Ali Palabıyık tepkisi

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin'in, Lens ile girdiği mücadelenin fotoğrafını paylaştı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Ali Palabıyık tepkisi
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11 Nisan 2021 16:30
Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edilmişti.

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu, Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Hakem Ali Palabıyık ise pozisyon sonrasında devam kararı verdi.

Sarı kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" paylaşımını yaptı





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