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Galatasaray'dan Alanyaspor'a Emre Akbaba resti!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba için 5 milyon euroda ısrar eden Alanyaspor Kulübü yönetimine, "Emre de bize gelmek istiyor. Transferine şimdi onay vermezseniz, ocak ayında bedava alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray'dan Alanyaspor'a Emre Akbaba resti!
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09 Ağustos 2018 06:17
Galatasaray, Emre Akbaba için ateşi yaktı! İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, 25 yaşındaki oyuncuyu almak adına, Alanyaspor ile bir görüşme daha yaptı.

Galatasaray'ın  3 milyon Euro önerdiği Emre için Alanya, 5 milyon Euro'da ısrar etti. Bunun üzerine Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray Emre'yi, Emre de Galatasaray'ı istiyor" ifadeleri ile söze başladı.

'HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAK'

G.Saray 2. Başkanı Albayrak daha sonra, "Transfere olur verin; Alanya Kulübü de, Emre de, Galatasaray da mutlu olsun. Emre'yi şimdi vermezseniz ocak ayında bedava alırız" diye konuştu.

Emre Akbaba da kulübüne, "Transferime izin verin. Rulübe para kazandırıp gitmek istiyorum. Benim hayalim Galatasaray'da oynamak" dedi.

Akdeniz ekibi ile anlaşma zemini arayan G.Saray, Alanya'yı ikna ederse Emre ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.



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