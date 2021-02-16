Galatasaray'dan Alanyaspor maçı öncesi flaş karar!

Galatasaray, Alanyaspor ile 20 Şubat Cumartesi günü oynayacağı maçtan önce flaş bir karar aldı.



İstabul'da etkisini sürdüren kar yağışının Türk Telekom Arena zeminine zarar vermesinin ardından benzer bir durumun Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yaşanmasının önüne geçilmek istendi.



Hem zemin hem de ısı farkından dolayı yaşanabilecek olası etkileri ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı maç gününden 3 gün önce Antalya'ya götürme kararı aldı.



Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak antrenmanın ardından

Antalya'ya gidecek olan Galatasaray, burada 3 günlük çalışmasının ardından Alanyaspor maçına çıkacak.



Antalya'da kar ya da yağmur gözükmezken; İstanbul ile Antalya arasındaki sıcaklık farkı maçın oynanacağı cumartesi gününe kadar 10 ile 12 derece arasında değişecek.



