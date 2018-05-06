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Galatasaray'ın kalan maçları

İKİ TAKIMDAN DA ÜÇER DEĞİŞİKLİK

LINNES 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

G.SARAY'DAN 18 DAKİKADA 2 GOL

AKHİSARSPOR PENALTI KAÇIRDI!

G.SARAY DEVRENİN SONUNDA DİREĞE TAKILDI

AKHİSAR FARKI 1'E İNDİRDİ

BERABERLİK ŞANSI KAÇTI

FATİH TERİM'DEN HAMLELER

BAFETIMBI GOMIS PENALTI KAÇIRDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



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'in 32. hafta mücadelesinde, deplasmandaile karşılaştı. Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 18. dakikalarda Garry Rodrigues kaydetti. Akhisarspor tek sayısını, 51. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle buldu. Öte yandan Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, 33. dakikada, Galatasaray'da ise Gomis 90+2. dakikada kazanılan penaltı atışından faydalanamadı. Bununla birlikte Akhisarspor'da Lukac, 90+1. dakikkulübede kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 4. maçını kazandı, puanını 69 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Akhisarspor ise 36 puanla 14. sırada kaldı.Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.GalatasarayFenerbahçeBaşakşehirBeşiktaş (1 maç eksik)Yeni MalatyasporGöztepe (D)Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü bir önce oynadıkları maçların ilk 11'lerinde üçer değişiklik yaptı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen haftaki Beşiktaş derbisinden farklı olarak kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Mariano Filho'nun yanı sıra Maicon Roque'nin yerine Selçuk İnan, Martin Linnes ve Serdar Aziz'e Teleset Mobilya Akhisarspor maçında şans verdi.Sarı-kırmızılı ekipte ligde en son Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan Linnes, 5 maç sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Selçuk İnan ise 3 müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz de 1 maç sonra tekrar sahaya çıktı.Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise golsüz berabere tamamladıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Buruk, Galatasaray maçında Aykut Çeviker, Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yerine Abdoulwahid Sissoko, Onur Ayık ve Soner Aydoğdu'yu sahaya sürdü.Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da rakip yarı alanda etkili olmayı başaramazken, Galatasaray 15. ve 18. dakikada bulduğu 2 pozisyonu iyi değerlendirerek 2 farkı yakaladı.Önce 15. dakikada Linnes'in pasıyla buluşan Feghouli, bekletmeden topu içeri çevirdi. Garry Rodrigues tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı deplasmanda öne geçirdi.18. dakikada ise Selçuk'un pası ile sol kanatta buluşan Garry Rodrigues, Dany'i geçip uzak direğe plase vuruş gönderdi ve ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray ceza alanında oluşan karambolde ara pasa hareketlenen Muğdat'tan önce Muslera topu kesti. Devamında topu alan Seleznyov, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.Topun başına gelen Soner Aydoğdu, yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı ve top üstten auta gitti.İlk yarının son dakikasında Galatasaray farkı 3'e çıkarma yönünde önemli bir pozisyonu harcadı.Garry Rodrigues, bu dakikada hat-trick yapmaya çok yaklaştı. Ceza sahası içinden plase bir şut atan Garry, direğe takıldı. Ardından Feghouli'nin vuruşu auta çıktı.2. yarıya Akhisarspor daha tehlikeli başladı. Ev sahibi ekip, 51. dakikada maçtaki farkı 1'e indirdi.Seleznyov'un vuruşu direğe çarptı ve top Serdar Aziz'e çarpıp ağlarla buluştu. Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle fark bire indi.İlk yarıya oranla rakip yarı alana uzun toplarla daha etkili çıkmaya başlayan Akhisarspor, 55. dakikada beraberliği kaçırdı.Muğdat, uzun atılan topta bir anda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera iki hamlede kurtardı.Akhisarspor'un 2. yarıdaki etkili oyununa karşılık olarak Fatih Terim 71. dakikada oyuna müdahale etti.Feghouli yerine Sinan Gümüş, Selçuk İnan yerine Yasin Öztekin oyuna dahil olan isimler oldu.Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Martin Linnes ceza sahası içinde yerde kaldı ve Galatasaray, farkı 2'ye çıkarma şansı yakaladı. Topun gerisine gelen Gomis, topu farklı şekilde auta gönderdi.Kalan dakikalarda Galatasaray kalesini gole kapadı ve bu zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.3. dakikasında sol kanattan Barbosa'nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı dışında buluşan Kadir Keleş'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.15. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Linnes'in aktardığı topla buluşan Feghouli'nin ceza alanına yaptığı ortada arka tarafta meşin yuvarlakla buluşan Rodrigues, topu filelere gönderdi: 1-0.18. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Dany'yi geçip ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.22. dakikada Seleznov'un pasıyla ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Onur Ayık'ın şutunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.31. dakikada gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında ceza alanı içnde Muslera ile Seleznov'un mücadelesinde Seleznov'un yerde kalmasına hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 33. dakikada atışı kullanan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.45. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Rodrigues'in şutunda top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.50. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor farkı 1'e indirdi. Barbosa'nın sol kanattan yaptığı ortada Seleznov'un vuruşunda direkten dönen top Serdar Aziz'e çarpıp filelerle buluştu: 1-2.54. dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında ceza alanı içinde Muğdat'ın Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Muslera yerinde bir müdahale topu kontrol etti.59. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Denayer'in attığı şutta top savunma oyuncularından döndü. Meşin yuvarlakla buluşan Gomis'in şutunda top üstten dışarı çıktı.90. dakikada bir pozisyondan sonra hakem Ali Palabıyık'ın sarı kart gösterdiği Teleset Mobilya Akhisarsporlu yedek kaleci Milan Lukac, daha sonra ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla cezalandırıldı.90+1. dakikada Barbosa'nın Linnes ile girdiği pozisyonun ardından Linnes'in yerde kalmasına hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.Spor Toto AkhisarAli Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan OlguncanFatih Öztürk, Miguel Lopes, Dany (Dk. 87 Larsson), Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 74 Olcan Adın), Soner Aydoğdu (Dk. 77 Bilal Kısa), Sissoko, Barbosa, Muğdat Çelik, SeleznovMuslera, Linnes, Denayer, Serdar Aziz (Dk. 78 Maicon), Nagatomo, Feghouli (Dk. 71 Sinan Gümüş), Fernando, Donk, Rodrigues, Selçuk İnan (Dk. 71 Yasin Öztekin), GomisDk. 15 ve 18 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 50 Serdar Aziz (kendi kalesine) (Teleset Mobilya Akhisarspor)Dk. 90 Milan Lukac (yedek kulübesinde) (Teleset Mobilya Akhisarspor)Dk. 31 Feghouli, Dk. 33 Donk (Galatasaray), Dk. 62 Mustafa Yumlu, Dk. 77 Muğdat Çelik, Dk. 86 Miguel Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor)