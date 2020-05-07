Galatasaray'dan Ahmet Çalık'a transfer izni

2 sezondur pek çok Anadolu kulübünün radarında olmasına rağmen transferine izin verilmeyen Ahmet Çalık, lig sonunda takımdan ayrılabilir.

Galatasaray'dan Ahmet Çalık'a transfer izni
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07 Mayıs 2020 09:24
Semih Kaya ile yeniden anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, bir yerli stoper daha alacak. Bu transferlerden sonra Ahmet Çalık'a ise transferde kapılar açılacak.

26 yaşındaki savunmacının Cim Bom ile sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. 2017'de Gençlerbirliği'nden gelen Ahmet bir türlü istenen çizgiyi yakalayamamıştı.

Bu sezon toplamda 11 maça çıkan Ahmet, sarı kırmızılı formayı toplamda ise 52 kez terletti.

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