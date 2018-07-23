Galatasaray'dan Ahmed Musa için yeni hamle!

Galatasaray, Dünya Kupası sonrası transferi zora giren Nijeryalı yıldız Ahmed Musa için yeni bir hamle yaptı. Yöneticiler, İngiltere yolcusu.

23 Temmuz 2018 07:23
Galatasaray'dan Ahmed Musa için yeni hamle!
İsviçre kampında üst üste aldığı PSV ve Valencia yenilgileri sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-Kırmızılılar uzun süre görüştüğü fakat Dünya Kupası sonrası transferinden vazgeçtiği Ahmed Musa için yeniden düğmeye basma kararı aldı.
BU KEZ NE DİYECEKLER?

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızın kulübü Leicester City ile görüşerek randevu talep etti.

Alınan bilgilere göre bu hafta içinde iki yönetici İngiltere'ye giderek Leicester yetkilileri ve Musa ile bir araya gelecek.

Yıldız futbolcuyu satmaya yanaşmayan İngiliz kulübünün yapılacak yeni kiralama teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.



Kaynak: Takvim

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