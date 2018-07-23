Galatasaray'dan Ahmed Musa için yeni hamle!

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İsviçre kampında üst üste aldığıveyenilgileri sonrası transfer çalışmalarına hız verensürpriz bir hamle geldi.Sarı-Kırmızılılar uzun süre görüştüğü fakat Dünya Kupası sonrası transferinden vazgeçtiği Ahmed Musa için yeniden düğmeye basma kararı aldı.Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızın kulübü Leicester City ile görüşerek randevu talep etti.Alınan bilgilere göre bu hafta içinde iki yönetici İngiltere'ye giderek Leicester yetkilileri ve Musa ile bir araya gelecek.Yıldız futbolcuyu satmaya yanaşmayan İngiliz kulübünün yapılacak yeni kiralama teklifine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.