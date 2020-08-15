Galatasaray'dan Adil Demirbağ için ilk teklif

Galatasaray, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ için 5 milyon TL teklif etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan Adil Demirbağ için ilk teklif
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15 Ağustos 2020 13:08
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ'ı kadroya katmak istiyor.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için 5 milyon TL teklif edilecek.

Geçen sezon 29 maça çıkan Adil Demirbağ 1 gol atmış, 1 asist yapmıştı. Bucaspor altyapısından yetişen Adil, 2017'de Adana Demir'e transfer oldu. 2018-19 sezonunu Karagümrük'te kiralık olarak geçiren 1.82 boyundaki stoper, geçtiğimiz sezon Adana Demir ile Süper Lig'e çıkma şansını penaltılarla kaybetti.

Türkiye U19 Takımı'nda bir, U20 ve U21'de dörder maça çıkan Adil, çabukluğuyla dikkat çekiyor.



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