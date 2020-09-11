Galatasaray'dan Adanaspor'a transfer: 900 bin TL

Galatasaray, Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.



TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 900 bin TL ödeyecek.



Galatasaray'ın elinde yeni transferler için 925 bin euro harcama limiti bulunuyordu, Celil'den gelen para da buraya eklendi