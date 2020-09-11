Galatasaray'dan Adanaspor'a transfer: 900 bin TL

Galatasaray, Celil Yüksel'in 900 bin TL karşılığında 1.Lig takımlarından Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan Adanaspor'a transfer: 900 bin TL
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11 Eylül 2020 16:10
Galatasaray, Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 900 bin TL ödeyecek.

Galatasaray'ın elinde yeni transferler için 925 bin euro harcama limiti bulunuyordu, Celil'den gelen para da buraya eklendi


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