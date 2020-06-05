Galatasaray'dan açıklama; 'Önlem alınarak oynanmasını istiyorduk'

- "Önlem alınarak oynanmasını istiyorduk"

- "Düşük bütçeyle gitme şansımız daha fazla"

- "Doğru yatırım ve transferle açığı kapatacağız"

- "Futbolda 8 tane final mücadelemiz var"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, voleybolda güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirterek, "Altyapıya önem verdiğimiz için düşük bütçeyle gitme şansımız diğer takımlara göre daha fazla." dedi.Sarı-kırmızılı kulüpte voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Böke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için hem kadın hem de erkeklerde kadrolarını büyük ölçüde oluşturduklarını söyledi.Okan Böke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle voleybolda liglerin iptal edilmesine bir itirazlarının olmadığını dile getirerek, "diye konuştu.Liglerin geleceği konusunda Türkiye Voleybol Federasyonunun kulüplerden yazılı fikir beyanı istediğini aktaran Böke, şunları kaydetti:Okan Böke, Galatasaray'ın voleybolda hem erkek hem de kadınlarda son dönemde çıkış yakaladığını dile getirerek, "" ifadelerini kullandı.Transferde dikkatli hareket ettiklerini vurgulayan Böke, "." şeklinde görüş belirtti.Okan Böke, kulüpte her branşın bütçesi olduğunu ve ona göre hareket ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Yabancı oyuncuya karşı olmadıklarını dile getiren Okan Böke, "Pasaporta karşı bir alerjimiz yok. Galatasaray'ın efsanelerine baktığınız zaman kim Hagi'yi, Taffarel'i, Popescu'yu, Jardel'i ya da bugünkü çocukları unutabilir. Bütçemiz çerçevesinde doğru yere doğru yabancı takviyesini düşünüyoruz. Kadın takımımızda zaten sözleşmeli bir sporcumuz devam ediyor. Erkek takımı için de ciddi bir arayışımız var. Erkek Milli Takımı'nın yüzde 80'i Galatasaray forması giyiyor. Takımlarımızda en doğru yere en iyi transferi yapmaya çalıştık. Erkek takımına bir oyuncu daha alacağız." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke, Kovid-19 nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da devam edilecek Süper Lig'in sorunsuz tamamlanmasını dileyerek, "Futbol 18 takımın oynayıp Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir oyun. Şaka yapıyorum elbet. Diğer kulüplerimize de başarılar diliyorum. Her şeyden önce, hiçbir oyuncunun sorun yaşamadığı bir sezon olsun. Ligdeki sıralama elbette önemli olacaktır. Bir Galatasaraylı olarak elbette gönlüm Galatasaray'ın şampiyonluğunda. 8 tane final mücadelemiz var. Bu yarışta kafada olan 4 takımdan hangisi hak ediyorsa o olsun." diye konuştu.Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iki ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Böke, "Başkan'ımla bir sürü badire atlattık, inşallah bunu da atlatıp dimdik ayakta olacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bütün hastalarımıza Allah şifa versin. Eminim Mustafa Başkan'ım da en iyi şekilde mücadele edip ayakta kalacaktır. Bütün dualarımız onunla." ifadelerini kullandı.