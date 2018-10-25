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Galatasaray'dan açıklama; Nagatomo'nun sakatlık durumu

Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamamıştı. Resmi açıkama geldi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan açıklama; Nagatomo'nun sakatlık durumu
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25 Ekim 2018 12:53
Türk Telekom Stadyumu'nda Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamamıştı. Mücadelenin 80. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Nagatomo'nun göğüsüne top geldi. Yere yığılan başarılı futbolcu daha sonra oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

"Nagatomo'ya Schalke maçında aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi kondu." ifadelerine yer verildi. Nagatomo'nun Pazar günü Malatyaspor deplasmanında oynaması beklenmiyor.

İşte resmi internet sitesindeki açıklama;

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo'nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."

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