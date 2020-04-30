Galatasaray'dan açıklama: Mustafa Cengiz'in son durumu

Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, koronavirüs tespit edilmediğini ve tedavinin devam ettiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN MESAJI
Kulüpler Birliği, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Kulüpler Birliği'nin açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN MESAJI
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN MESAJI
Kulüpler Birliği, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Kulüpler Birliği'nin açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN MESAJI
Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.
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