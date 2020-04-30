Galatasaray'dan açıklama: Mustafa Cengiz'in son durumu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırılmasının nedeni belli oldu.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan açıklama: Mustafa Cengiz'in son durumu
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30 Nisan 2020 20:48
Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, koronavirüs tespit edilmediğini ve tedavinin devam ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN MESAJI

Kulüpler Birliği, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kulüpler Birliği'nin açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN MESAJI


Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN MESAJI
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi.

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SİVASSPOR'UN MESAJI

Sivasspor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 
 



 

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