Galatasaray'ın altyapısında yetişen 16 yaşındaki basketbolcu, kariyerine ABD'de devam edecek.Galatasaray'ın alt yaş takımlarının yanı sıra 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Sudenur Akarpa, Arizona eyaletindeki Bella Vista Koleji ile anlaştı.Genç basketbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bella Vista Koleji'nden gelen teklifi kabul ettiğini ve kariyerine ABD'de devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Basketbola 2013 yılında Galatasaray'da başladığını anlatan Sudenur Akarpa, "" diye konuştu.Sudenur Akarpa, 2019 yılında 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini hatırlatarak, "" ifadelerini kullandı.Bella Vista Koleji'nde kendisini geliştirmek istediğini aktaran genç basketbolcu, "." şeklinde görüş belirtti.