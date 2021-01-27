Galatasaray'dan 82 sayılık tarihi fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 123-41 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan 82 sayılık tarihi fark!
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27 Ocak 2021 19:22
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, evinde Samsun Canik Belediyespor'u 123-41 yendi.

Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Ali Köseoğlu, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan Kümükoğlu

Galatasaray: Melisa Eroğlu 21, Simge Tokmak 8, Miray Balotu 11, Pelin Derya Bilgiç 7, Arifecan Vardar 21, Misra Albayrak 22, Asena Yalçın, Cansu Köksal 8, Sude Yılmaz 10, Steinberga 4, Hruscakova 11

Samsun Canik Belediyespor: Fatma Dilara Azaklı 8, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 8, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever 7, Dilan Çelik 5, Kayra Güler Sağlam 3, Nazlı Çalışkan 5, Elif Korkut 5, Nazlıcan Mengenecioğlu

1. Periyot: 31-8

Devre: 57-17

3. Periyot: 87-28



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