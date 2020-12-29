Galatasaray'dan 34 dakikada 3 transfer

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı için 34 dakikada 3 transfer açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Assem Marei, Travis Trice ve Amir Jefferson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Assem Marei 🇪🇬 - Travis Trice 🇺🇸 - Amile Jefferson 🇺🇸



Yenilenmiş bir Galatasaray için hazır mıyız? ✊👊#FightAsOne 🟡🔴 pic.twitter.com/ChuJ5s11YD



— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) December 29, 2020

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer çalışmaları kapsamında Assem Marei ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Anlaşma sezon sonunda bir opsiyon da içeriyor.28 yaşındaki Mısırlı oyuncu 2.06 m boyunda ve pivot pozisyonunda forma giyiyor.16 Haziran 1992'de Gize/Mısır'da dünyaya gelen Assem Marei, Mısır'da bir basketbol efsanesi olan babası Ahmed Marei'nin teşvikleriyle sekiz yaşında basketbola başladı. Daha çok küçük yaşlardan itibaren ülkesinin alt yaş kategorilerini domine eden Assem, henüz 16 yaşında ülkesinin A milli takım düzeyine çıktı.2011'de basketbola başladığı kulüp olan Zamalek'ten ayrılarak Amerika'da kolej kariyerine Minnesota State'te başladı. 2015'ta mezun olduktan sonra Avrupa'daki ilk profesyonel deneyimini Litvanya takımlarından Siauliai'de edindi. 2016'dan itibaren kariyeri Avrupa'da yükselişe geçen oyuncu iki sezon Almanya ekiplerinden Medi Bayreuth'ta forma giydi. Bayreuth'taki ikinci sezonunda 12.2 sayı, 6.7 ribaund, 1.3 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunda ülkemizin takımlarından Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 17.9 sayı, 9.9 ribaund, 1.8 asist ve 1 top çalma istatistikleri tutturdu. 2019-20 sezonunda Almanya'ya dönerek Brose Bamberg forması giyen oyuncu son olarak bu sezon Fransa Pro A'da Metropolitans 92 forması giyiyordu. Fransız ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 9.8 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla oynayan Mısırlı pivot takımının EuroCup'ta oynadığı Brescia maçında 24 sayı, 15 ribaund ve 37 verimlilik puanı üreterek haftanın MVP'si ödülünü kazandı.Çember altındaki bitirici kabiliyetleri ve ribaund'lar konusundaki etkinliğiyle tanınan Assem Marei sezonun geri kalanında formamızı giyecek. Oyuncumuza hoş geldin der, sağlık ve başarı dolu bir sezon dileriz.Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı oyun kurucu Travis Trice ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.27 yaşındaki oyuncu 1.83 m boyunda.Travis Trice 22 Ocak 1993'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Springfield şehrinde dünyaya geldi. Ohio'da geride bıraktığı lise kariyerinin ardından scout'ların dikkatini çeken Travis, Amerika'nın köklü basketbol programlarından Michigan State tarafından burs programına alındı. Michigan State'te dört yıl geçirdi ve 2014-15 sezonunda takımının en skorer oyuncusu oldu. (15.3 sayı, 5.1 asist, 3.2 ribaund, 1 top çalma)2015 yılında profesyonel kariyerine başladı. G-League takımlarından Westchester Knicks ile 51 maçta 15.3 sayı, 5.7 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakaladı. 2016-17 sezonunda Avustralya Ligi NBL'e transfer oldu. Cairns Taipans formasıyla çıktığı 26 maçta 14.6 sayı, 3 ribaund, 3.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları tutturdu. 2017-18 sezonunda NBL'de Brisbane Bullets forması giydi. Bir sonraki sezon ise G-League'e geri dönen oyuncu Nisan ayında ülkemizin takımlarından TOFAŞ ile anlaşma sağladı. TOFAŞ'ta 5 lig maçında forma giydi ve 12.2 sayı, 2.6 ribaund, 6 asist ortalamaları yakaladı. Son olarak geçtiğimiz sezon Fransa Pro A'da SIG Strasbourg forması giydi. 16 lig maçında 11.1 sayı, 1.9 ribaund ve 3.6 asist ortamalarıyla mücadele etti.Üçlük çizgisinin gerisinden %40.3 gibi yüksek bir yüzdeyle isabet bulan Travis Trice'ın hücum oyunundaki en güçlü silahı yay gerisi olarak göze çarpıyor.Travis Trice'a takımımıza hoş geldin der, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu Amile Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.27 yaşındaki oyuncu 2.06 m boyunda ve forvet/pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.7 Mayıs 1993'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde dünyaya gelen Amile Jefferson, etkileyici bir lise kariyerinin ardından ülkenin önde gelen basketbol programlarından Duke ile kolej kariyerine başladı. Duke Üniversitesi ile geçirdiği beş yılda 150 maça çıkan Amile Jefferson, kolej tarihinin en fazla maça çıkan oyuncularından biri oldu. 150 maçtan 103'üne ilk beşte başlayan oyuncu 2014-15 sezonunda NCAA şampiyonluğu yaşadı. Özellikle savunma enerjisi ve ribaund'lar konusundaki becerisi ile kolejde forma giydiği süre boyunca lig tarihinin en iyi tutkal oyuncularından biri olarak değerlendirildi.Kolejdeki master programından mezun olduktan sonra Minnesota Timberwolves ile çift yönlü bir kontrat imzalayan Amile Jefferson, 2017-18 sezonunun büyük bir kısmını G-League ekiplerinden Iowa Wolves ile geçirdi. O sezon 17.8 sayı, 12.9 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalarken G-League'de Yılın En İyi İkinci Takımı'na seçildi. Amile aynı sezon G-League'de Yılın Savunmacısı seçildi.2018-19 ve 2019-20 sezonunu Orlando Magic'in G-League takımı olan Lakeland Magic'te geçirdi. 2019'da Yılın En İyi Üçüncü Takımı'na seçildi. 19-20 sezonunda 7 maçta 25.9 sayı, 12.6 ribaund, 3 asist ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı.Profesyonel kariyerinde Avrupa'ya ilk kez gelecek olan Amile Jefferson sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyecek.Oyuncumuza hoş geldin der, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.