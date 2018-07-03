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Galatasaray'dan 3 transfer için İngiltere'ye çıkarma

Ahmed Musa, Ndiaye ve Denayer için İngiltere seferine çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak bu üç ismi de takıma kazandırmak için harekete geçti.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'dan 3 transfer için İngiltere'ye çıkarma
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03 Temmuz 2018 06:14
Muğdat ile transferi açan daha sonra Donk ve Nagatomo'ya imza attıran Galatasaray'da, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak İngiltere'ye çıkarma yaptı, Terim'in yeni sezonda takımda görmek istediği üç isim için harekete geçti.

Albayrak ilk planda Leicester City ile Ahmed Musa için pazarlığa oturdu. İngiliz ekibi, Nijeryalı forveti ilk planda satacağını belirtirken, Albayrak'ın satın alma opsiyonlu kiralanması için bir öneri sunduğu belirtildi. Leichester City yöneticilerinin, 25 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralanması için istediği 5 milyon euroyu çok bulan sarı-kırmızılıların 2.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Albayrak'ın eski futbolcuları Ndiaye için de Stoke City yönetimi ile temaslara başladığı bildirildi. Galatasaray bu Senegalli oyuncuyu kiralamak isterken yine 2.5 milyon euroluk teklif sundu. İngilizler düşünmek için süre isterken, Premier Lig'den başka tekliflerin de olması, Galatasaray'ın işini zorlaştıracak gibi görünüyor.

Albayrak'ın İngiltere çıkarmasındaki son hedef ise yine eski oyuncusu Jason Denayer... Cim-Bom iki sezon kiralık formasını giyen Belçikalı stoperin bu kez bonservisi için pazarlığa oturacak. Albayrak'ın 3-3.5 milyon euro arasında bir rakama bu işi bitirmek istediği öğrenildi. Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşalı Trezeguet ile anlaştıkları yönündeki haberleri yalanladı, "Trezeguet gündemimizde yok" yorumunu yaptı.

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