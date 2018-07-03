Galatasaray'dan 3 milyon euro ve takas

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a Emre Akbaba için 3 milyon euro ve takasta Tolga Ciğerci'yi teklif etti.

01 Temmuz 2018 10:44
Galatasaray'dan 3 milyon euro ve takas
G.Saray, transfer listesindeki Emre Akbaba için yeni bir girişim daha başlattı. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in kadroya kazandırılmasını istediği Emre için teklifini sundu.
Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncu için Aytemiz Alanyaspor'a takas olarak bir oyuncu ve 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ortaya çıktı. Cimbom'un takas seçeneği olarak da 24 yaşındaki stoper Ahmet Çalık ya da 26 yaşındaki orta saha Tolga Ciğerci'yi teklif ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 32 lig maçına çıkan Emre; 14 gol, 10 asistle harika bir performans çizdi. Önceki yıllarda Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıkan Emre ile ilgili önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Abdurrarim Albayrak'ın bu transferi bitirmek için özel olarak devreye girdiği ve bizzat gidip görüşme yapacağı sızan bilgiler arasında. Sarı kırmızılılar, kulübüyle 2019 yılına kadar mukavelesi sona erecek yıldız futbolcu için ısrarcı davranırken, Alanyaspor'un da 3 milyon euro + Tolga önerisine sıcak baktığı belirtildi. Şu anda tek sorun Tolga'nın aldığı yıllık 2 milyon euro.

Aytemiz Alanyaspor ile şu ana kadar 150 maça çıkan ve fileleri 54 kez sarsan, ayrıca 26 da asist yapan Emre'nin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.



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