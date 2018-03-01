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Galatasaray'daki tarihi zirvede neler konuşuldu?

Eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, Dursun Özbek ile eski 2. başkanlar Ali Dürüst ve Fatih Altaylı'yı ağırlayan Mustafa Cengiz söze "Tarihi bir anın tespiti" olarak başladı. Cengiz "birlik" çağrısı yaparak "El ele nice şampiyonluklara" ifadelerini kullandı

Kaynak: Haberturk
Galatasaray'daki tarihi zirvede neler konuşuldu?
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01 Mart 2018 11:04
Galatasaray kulübün başkanı Mustafa Cengiz çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaparak eski başkanları aynı masada toplayıp Galatasaray'ın geleceği ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede 9 Mart'ta UEFA'yla yapılacak kritik toplantıda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusu da masaya yatırıldı. Müze açılışı sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan toplantıda başkan Mustafa Cengiz yaptığı konuşmaya "Tarihi bir anın tespiti" diyerek başladı. Eski başkanları "birlik" olmaya çağıran Cengiz, "Camianın da isteği olan barış, kardeşlik ve huzur içinde eski yönetimlerin, G.Saray'ı temsil eden başkanlarımın burada bulunmasından son derece mutluyum" dedi.

''BU BİZİM HAYALİMİZDİ''
Başkan Mustafa Cengiz, şöyle devam etti: "Bizim her zaman bir hayalimiz vardı. Hep birlikte, beraber el ele nice şampiyonluklara. Bugün (dün) iki tane tarihi olaya G.Saray camiası tanıklık etti. Biri müze açılışı, diğeri ise bu toplantı. Müze, Ali Sami Yen'den bu güne gelen bir başarının ürünü. Bütün bunu sağlayan insanlar burada. Bu, sadece bana nasip oldu. Ben onlara tekrar, geçmişte müzeye kazandırdıkları için iki yıl başına 38 kupa düşüyor tek tek teşekkür ediyorum. Tarihe tanıklık edilen bir diğer an ise bu toplantı. İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum."


TARİHİ ZİRVEDE NELER KONUŞULDU?
- UEFA'yla 9 Mart'ta yapılacak görüşmede uygulanması gereken stratejiler.
- Mali açıdan kulübü düzlüğe çıkarmak için yapılacak önlemler ve projeler.
- Riva ve Florya projelerinden daha fazla katkı için yapılması gerekenler.

NE KARARLAR ALINDI?
- Şampiyonluk yarışında kenetlenip tek vücut halinde hareket edilmeli.
- Tüm eski başkanlar, yeni yönetime her konuda yardımcı olmak için seferber olmalı.
- Bu kritik süreçte camiaya 'barış' gelmesi için 'kırıcı' söylemlerden kaçınılmalı.

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