Galatasaray'daki dev zirveden çıkan sonuç

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Galatasaray bir yandan müzesinin açılışını gerçekleştirdi, diğer yandan yaşayan tüm başkan ve temsilcilerini bir araya getirdi.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev buluşmaya, eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, Dursun Özbek ve geçmiş dönemlerde yönetimlerinde görev almış Ali Dürüst ve Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ile Dinç Üner ve yöneticilerden Mahmut Recevik katıldı.Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Adnan Polat'ın selamını iletirken, Selahattin Beyazıt ve Mehmet Cansun'un mazeretleri nedeniyle buluşmaya katılamadıklarını ifade etti. "Tarihi bir anın tespiti" diyerek söze başlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Camianın da isteği olan barış, kardeşlik ve huzur içinde eski yönetimlerin, Galatasaray'ı temsil eden başkanlarımın burada bulunmasından son derece mutluyum" dedi.Başkanlar zirvesi 2 saate yakın sürerken son derece uzlaşmacı bir tablonun çizildiği öğrenildi. Toplantının gündem madddesi önceden belli olmadığı için kimsenin hazırlıklı gelmediği, bu yüzden daha sonra hazırlıklı gelinmesi kararı alındığı bildirildi. Ancak Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in, dönemlerine dair UEFA ile ilgili bazı bilgiler sundukları ve tavsiyelerde bulundukları bildirildi.Görüşmede Başkan Cengiz, Adnan Polat'ın ibra edilmesi tavsiyesinde bulundu. Buna karşı çıkacağı tahmin edilen Aysal da olumsuz bakmadı. Aysal'ın genel kurulun vereceği karara göre hareket edilmesini istediği ifade edildi.