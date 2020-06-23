Galatasaray'da zirve; Florya'da büyük buluşma

Galatasaray'ın üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep karşısında kaybettiği puanlar takımı şampiyonluk yarışından uzaklaştırırken, teknik patron Fatih Terim, kulübün sessiz kalmasından şikayetçi. Özellikle Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığının ardından, yönetimdeki diğer isimlerin saha dışında pasif kaldığını düşünen Terim, son maçın ardından bu konudaki sıkıntısını mikrofonlar karşısında net şekilde dile getirdi.



Fatih hocanın daha sonra yönetimle bir görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, önümüzdeki günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelecek.



ALPER ULUSOY'A TEPKİLİLER



Terim'in, özellikle hakemlerin Galatasaray aleyhinde cesurca verdiği kararlardan rahatsızlık duyduğu ve kulübün buna karşı bir tavır koyması gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor. Hatırlanacağı gibi Sarı-Kırmızılılar, geçen haftaki Rize yenilgisinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu için, "Hakem değil, cellat başı" ifadesini kullanmış ve MHK tarafından bu hafta Uğurlu'ya sahada görev verilmemişti. Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy'a da Galatasaray camiasından büyük tepki var



