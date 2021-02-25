Galatasaray'da zemin seferberliği

Kar yağışı nedeniyle çamur içinde kalan Türk Telekom Stadı'nın zeminini Erzurumspor maçına yetiştirmek için herkes dört koldan çalışıyor.



Kasımpaşa maçı öncesinde kar yağışı ve buzlanması sonrasında Türk Telekom Stadı'nın zemini bir hayli yıpranmıştı. Hemen bakım çalışmaları başlarken, geride kalan 10 gün içinde zemin sıkıntıları gideirlmeye çalışıldı.



Yağan kar ile yumuşayan ve olumsuz etkilenen saha, geçen hafta kurutuldu. Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi de başladı.



Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar zeminin en iyi hale gelebilmesi için görevliler de var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor.



