Galatasaray'da zemin kararı; sezon sonu

Galatasaray'da 14 Şubat'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçında zemin, yoğun kar yağışı sebebiyle adeta çamur tarlasına dönmüştü. Sonrasında iç sahada 27 Şubat'taki Erzurum maçında bu sorun düzeltilmeye çalışıldı ama yetmedi. Yaklaşık 10 günlük süreçte yani Sivas maçına kadar Sarı-Kırmızılılar, zemini kontrol altına almak adına önce Olimpiyat'ta oynamak istedi ama orada Karagümrük oynadığı için bu gerçekleşmedi. Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da kapısı çalındı, onlar da sürekli maç yaptıkları için zeminlerinin bozulmaması adına buna izin vermedi.



Terim ve Belhanda eleştirdi



Bu arada yapılanlar da işe yaramadı ki, 7 Mart'taki Sivas karşılaşmasında zeminin daha da kötü hale geldiği net şekilde görüldü. Hatta Fatih Terim ve Younes Belhanda zemini net şekilde eleştirirken, Başkan Mustafa Cengiz de bunu gündemine getirdi. Rize maçı öncesi fatura, Türk Telekom'un İşletme Müdürü Murat Ersoy'a kesildi. Stadın bakımını başından beri İngiliz SIS firması yapıyor. 2018'de uygulanan çakma hibrit sistemle birlikte şu ana kadar stadın zemini 4 kez değişti ve yaklaşık 1 milyon Euro civarı bir para harcandı ama bir türlü tam randıman alınamadı.



20 Mart-9 Nisan arası...



Zemin sorununu tamamen ortadan kaldırmak adına şu an yeterli süresi olmayan (Çünkü maç oynanmadan en az 2 ay gerekiyor.) ve alternatif bir stat da bulamayan Galatasaray, bunun için mecburen sezon sonunu bekleyecek. Bu konuda şimdiden gerekli çalışmalara başlayan yönetim, sezonu en az hasarla atlatmak adına tek şansı olan Milli arayı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Aslan, 19 Mart'ta evinde Rize'yi ağırladı ve bir sonraki iç saha sınavını, Hatay deplasmanının ardından 10 Nisan'da Karagümrük'le yapacak.



Eğer Olimpiyat'a alınırsa



Yani iki maç arasında 21 gün var. Bu süreçte iyi bir bakım ve havaların biraz daha ısınmasıyla birlikte çimlerin şu anki haline göre daha iyi olması sağlanacak. Ayrıca 10 Nisan'daki Karagümrük maçının, rakibin kullandığı Olimpiyat Stadı'nda oynanmasının da, Cim Bom'a 21 günün yanına ekstra bir 10 gün (Toplamda 1 ay) kazandırabileceği konuşuluyor. Böylece 21 Nisan haftasında Telekom'daki Trabzonspor mücadelesinde Fatih Terim'in ekibi, daha sağlıklı bir zeminde oynama fırsatını yakalayabilir.



İşte 3 temel sorun



1) İyi bir bakım konusundaki sıkıntılar.



2) Başından beri serilen çimin köklerinin, altındaki toprağı kabul etmemesi ve zemine kısa bir mesafede büyümesi nedeniyle temelinin sağlam olmaması.



3) Şu an drenaj sisteminin sıkıntılı olması ve toprağa inen suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmemesi. Bu yüzden yoğun yağmur ya da kar yağışında zemin çamurlaşıyor.



