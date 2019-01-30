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Galatasaray'da Yunus Akgün takımda kaldı

Anderlecht ile görüşmelerde bulunan Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Yunus Akgün ve menajeri , anlaşma sağlayamadı. Genç oyuncu Galatasaray'da kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Yunus Akgün takımda kaldı
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30 Ocak 2019 22:23
Galatasaray'da Ozan Kabak'ın ardından ayrılığı gündeme gelen ve Anderlecht ile görüşmelerde bulunan Yunus Akgün takımda kaldı.

Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen, yapılan görüşmelerin ardından Yunus Akgün'ün transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Anderlecht, Yunus Akgün için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte ve bir sonraki satıştan da %30 pay teklif etmiş ve anlaşma sağlanmıştı.

ANDERLECHT OYUNCU VE MENAJERİYLE ANLAŞAMADI

Ancak Anderlecht, Yunus Akgün'ün alacağı ücret ve menajerinin komisyonu konusunda anlaşma sağlayamayınca transferden çekilme kararı aldı.

Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 639 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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