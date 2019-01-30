Galatasaray'da Yunus Akgün takımda kaldı

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın ardından ayrılığı gündeme gelen ve Anderlecht ile görüşmelerde bulunan Yunus Akgün takımda kaldı.
Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen, yapılan görüşmelerin ardından Yunus Akgün'ün transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.
Anderlecht, Yunus Akgün için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte ve bir sonraki satıştan da %30 pay teklif etmiş ve anlaşma sağlanmıştı.
ANDERLECHT OYUNCU VE MENAJERİYLE ANLAŞAMADI
Ancak Anderlecht, Yunus Akgün'ün alacağı ücret ve menajerinin komisyonu konusunda anlaşma sağlayamayınca transferden çekilme kararı aldı.
Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 639 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
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Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen, yapılan görüşmelerin ardından Yunus Akgün'ün transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.
Anderlecht, Yunus Akgün için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte ve bir sonraki satıştan da %30 pay teklif etmiş ve anlaşma sağlanmıştı.
ANDERLECHT OYUNCU VE MENAJERİYLE ANLAŞAMADI
Ancak Anderlecht, Yunus Akgün'ün alacağı ücret ve menajerinin komisyonu konusunda anlaşma sağlayamayınca transferden çekilme kararı aldı.
Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 639 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın