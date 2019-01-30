Galatasaray'da Yunus Akgün takımda kaldı

ANDERLECHT OYUNCU VE MENAJERİYLE ANLAŞAMADI

'da Ozan Kabak'ın ardından ayrılığı gündeme gelen veile görüşmelerde bulunantakımda kaldı.Sportif Direktörü, yapılan görüşmelerin ardından Yunus Akgün'ün transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.Anderlecht,için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte ve bir sonraki satıştan da %30 pay teklif etmiş ve anlaşma sağlanmıştı.Ancak Anderlecht, Yunus Akgün'ün alacağı ücret ve menajerinin komisyonu konusunda anlaşma sağlayamayınca transferden çekilme kararı aldı.Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 639 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.