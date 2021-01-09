Orta saha arayan Galatasaray, dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Jean Michael Seri'yi bekleten sarı-kırmızılılar, son olarakiçin Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.Malatya cephesi 22 yaşındaki Burundili ön libero'nun fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray, İrfan Can'da olduğu gibi takas önerdi ancak yine olumsuz yanıt aldı.Youssouf Ndayishimiye ile Cimbom'un yanı sıra Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St. Etienne kulüpleri ilgileniyor.