Galatasaray'da Youssouf Ndayishimiye için nakit problemi

Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Youssouf Ndayishimiye için nakit problemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2021 09:34
Orta saha arayan Galatasaray, dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Jean Michael Seri'yi bekleten sarı-kırmızılılar, son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.

Malatya cephesi 22 yaşındaki Burundili ön libero'nun fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray, İrfan Can'da olduğu gibi takas önerdi ancak yine olumsuz yanıt aldı.

Youssouf Ndayishimiye ile Cimbom'un yanı sıra Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St. Etienne kulüpleri ilgileniyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için