Galatasaray'da yönetimin tek gündemi transfer

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal transfer zirvesinde buluştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da yönetimin tek gündemi transfer
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16 Eylül 2020 10:07
Galatasaray yönetiminin haftalık olağan kurul toplantısı salı günü gerçekleşti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal bir araya gelerek gündemdeki konuları masaya yatırdı.

Toplantının ana gündem maddesi ise transfer çalışmalarıydı. Özellikle orta sahaya alınacak oyuncu ve gönderilecek isimler hakkında detaylı bir zirve gerçekleşti.



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