Galatasaray'da yoğun trafik; 19 günde 5 maç

Galatasaray, 22 Aralık Salı akşamı oynanacak Göztepe maçıyla zorlu bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılılar, 19 günde 5 önemli maça çıkacak. Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak, Trabzon ve Konyaspor maçları ise deplasmanda...



Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan, üstüne kırmızı kart görmeleri nedeniyle Fatih Terim ve Marcao'yu da kaybeden Cimbom'da olağanüstü hal ilan edildi.



YENİ SERİ BAŞLAYACAK



Karagümrük yenilgisi ve maçta yaşananların geride kaldığını ifade eden Fatih Terim, bir an önce Göztepe karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini kaydetti. Arka arkaya kritik maçlara çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ağlayacak, karalar bağlayacak vakit yok. Karagümrük maçını bir an önce unutun" talimatı verdi.



Göztepe'nin son iki maçını kaybetse de deplasmanda iyi oynadığına dikkat çekerek yeni bir seriye ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.







