Galatasaray'da yıldızların forma hasreti kupada bitecek

Galatasaray'da Omar, Belhanda ve Arda Turan 11'e dönüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da yıldızların forma hasreti kupada bitecek
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13 Aralık 2020 10:20
Süper Lig'de haftayı 'bay' geçen Galatasaray'da önümüzdeki salı günü Misli.com 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 1 aydan fazla süredir formaya hasret olan futbolcular için 'fırsat' maçı olacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, sakatlık ve hastalık gibi nedenlerle takımdan uzak kaldıkları süreçte yerlerine forma giyen gençlerin başarılı performansları sebebiyle yedek kalan tecrübelilere Darıca karşısında şans tanıyacak.

Terim, son olarak 8 Kasım'daki Sivas deplasmanında forma giyen Omar, Belhanda, Arda ve kaleci Okan'ı kupada oynatarak, maç eksiklerini biraz olsun gidermelerini sağlayacak.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, Kerem ve Sekidika'ya da Darıca mücadelesinde görev vermeyi planlıyor.






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