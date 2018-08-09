Galatasaray'da yeniden Mbodji sesleri

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili Kara Mbodj ismi öne çıktı.Serdar Aziz ve Maicon'un hataları, Ahmet Çalık'ın ise bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran yönetim, bir ara Fenerbahçe'yle de anılan Kara Mbodj için umutlandı.Anderlecht forması giyen futbolcu için İngiliz kulüplerinin devreden çıktığı ve bir tek Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht'ten ayrılmayı düşünen Kara Mbodj için İngiltere'den Fulham, Swansea ve Crystal Palace devredeydi.Fakat Ada'da transfer döneminin bugün kapanacak olması nedeniyle üç kulübün de görüşmelerden çekildiği ve sarı kırmızılıların 28 yaşındaki Senegalli futbolcu için tek ciddi talipli olduğu iddia edildi.Galatasaray'ın, Anderlecht ile birkaç gün içinde bir kez daha bir araya gelip transfere nokta koyacağı öğrenildi.28 yaşındaki Kara Mbodj kariyerine ülkesinde başladıktan sonra Tromsö'ye transfer oldu. 2013 yılında Genk'e geçen Senegalli stoper, 2015 yılında da Anderlecht'e transfer oldu. Belçika Ligi'nde bugüne kadar 111 maça çıkan Kara Mbodj, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Kara Mbodji, Senegal Milli Takımı'nda da 47 maçta forma giydi ve 5 de gol attı.1.92 boyunda ve hava toplarına oldukça hakim olan Mbodj, savaşçı ve mücadeleci futboluyla tanınıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, Transfermarkt değeri 7 milyon Euro...