Galatasaray'da yeniden Asamoah sesleri

Cimbom 2017'de transferi son anda yatan Ganalı yıldızı yine gündemine aldı. Fatih Terim'in Asamoah'ı sol bekte değil, Ömer Bayram'ın oynadığı bölge olan sol içte düşündüğü öğrenildi.

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Galatasaray'da yeniden Asamoah sesleri
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03 Temmuz 2020 13:48
Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansı azalan G.Saray'da yeni sezon planlamasına ağırlık verilmiş durumda...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı- Kırmızılılar eski gözdesi Kwadwo Asamoah için yeniden harekete geçti. 2017 yılında Galatasaray'a transferi son anda yatan Asamoah'ın Inter ile sözleşmesi kısa süre sonra bitecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in 31 yaşındaki futbolcuyu sol bekte değil orta alanda oynatmayı düşündüğü belirtiliyor.

SOLDA SARACCHI & LINNES VAR

Tecrübeli hocanın Ganalı futbolcuya Ömer Bayram'ın bölgesi olan sol içte görev vermeyi planladığı ifade ediliyor. Kadrosunda sol bek bölgesinde oynayacak Saracchi ve Linnes olan Galatasaray, Caner Erkin'in transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon Inter'de beklediği kadar forma şansı bulamayan Kwadwo Asamoah'la İtalya'dan iki kulübün de ilgilendiği ifade ediliyor.



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