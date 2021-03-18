Galatasaray'da yeni yönetmen Sofiane Feghouli

Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Feghouli'nin gösterdiği performans Fatih Terim'i etkiledi. Oyuncunun sakatlığının ardından temposunu yükseltmesinden çok memnun olan tecrübeli teknik direktör, Cezayirli oyuncuya yer buldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni yönetmen Sofiane Feghouli
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18 Mart 2021 10:50
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Feghouli'nin gösterdiği performans Fatih Terim'i etkiledi.

Oyuncunun sakatlığının ardından temposunu yükseltmesinden çok memnun olan tecrübeli teknik direktör, Cezayirli oyuncuya yer buldu. Çaykur Rize karşısında Emre Akbaba'nın yerine forvet arkasında 10 numara olarak oynatacak.

Feghouli, daha önce de bu bölgede görev yapmış ve beğeni toplamıştı. 



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