Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 5 futbolcunun imza töreni Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile yapıldı-Ali Koç küfür etmiş, öyle diyorlar-Ali Koç'un küfürünü iyi ki duymadım-Kadıköy'de yapılanlardan kırıldım-Şifre 1907 diyerek bizi almadılar-Çifte imzalar, çifte sözleşmeler var-Bizi Haziran'da ibra etmeyecekler-Biz olursak Fatih hoca da devam edecek-Özil'e 3 milyon euro veriyorlar, nasıl?-Rakiplerimizin KAP'ına inanmıyorum"Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferler... Limitler için de kalarak yaptığımız, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan yaptığımız transferler. Futbolcu köle değildir, ahlaksız tekliflerle, yüksek tekliflerle alabileceğiniz futbolcular yoktur, başka takımları da kastetmiyorum, her futbolcu namusludur, onurludur. Bu futbolcular Galatasaray'ı seçtiler. Birçok teklif vardı ancak bu futbolcular dünyanın en büyük camialarından biri olan Galatasaray'ı seçti""Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cenette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Bizim kadromuzda tüm futbolcular çok değerlidir, diğer takımların da öyledir ama yeter ki sahada şeffaflıkla mücadele edilsin, öyle lafla şeffaflık olmaz. Bizim cevaplayamadığımız bir sorunuz yok, açıklayamadığımız bir şey de yok""Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum""Ben de şaşırdım! Fenerbahçe bizim yazımızı kışa çevirmeye çalıştı. Mağlup olmak da bir onurdur, mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. Biz Kadıköy'de 21 yıl kazanamadık, VAR geldiğinden bu yana da yenilmiyoruz""Fenerbahçe bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum. Hadi kabul ediyorum, kale arkasındaki görüntüye göre golü verdi. Sen bizim penaltımızı vermedim, kırmızı kartı vermedin, bir daha kırmızı kartı vermedin. 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize""Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım""Biz dedikodular duyduk, iki gün önce resmi bir yazı yazdık, sağlık çalışanı adı altında maça seyirci sokulacakmış dedik, valiliğe yazı yazdık. Aaa bir baktım stat ana baba günü, kapıda yüzler insan bekliyor""Biz dedikodular duyduk, iki gün önce resmi bir yazı yazdık, sağlık çalışanı adı altında maça seyirci sokulacakmış dedik, valiliğe yazı yazdık. Aaa bir baktım stat ana baba günü, kapıda yüzler insan bekliyor. Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedik? Bugün sağlık çalışanları, koronavirüsün kahramanları bizim başımızın taçı, emniyet çalışanları da öyle... Tezahürat yaptılar, çok ağır tezahüratlar yaptılar. Biz bunu daha önce duyduk, sayın Fatih Terim'e ve Galatasaray'a çok ağır küfürler edildi.Sayın bakanım aradım, o da şaşırdı. Daha sonra sayın Baykan beni aradı, o da rahatsızlıklarını dile getirdi.""Bu arkadaşlar sağlık çalışanı mı dedik? Bugün sağlık çalışanları, koronavirüsün kahramanları bizim başımızın taçı, emniyet çalışanları da öyle... Tezahürat yaptılar, çok ağır tezahüratlar yaptılar. Biz bunu daha önce duyduk, sayın Fatih Terim'e ve Galatasaray'a çok ağır küfürler edildi. Sayın bakanım aradım, o da şaşırdı. Daha sonra sayın Baykan beni aradı, o da rahatsızlıklarını dile getirdi.""Sayın bakanla, valiyle, TFF Başkanıyla da görüştük. Kesinlikle sevgili Spor Bakanımızın bu konuyla en ufak dahli yok. Bakan daha önce müdahale etti ve edilen küfürler sırasında da bakanımız orada değildi.""Ali bey gelmiş, Bana şunu dediğini hatırlıyorum, "Başkanım ayıp bu yapılanlar dedi" Ali bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. orada stat amiri gibi herkese ayar verdi"En son personelimiz sahadan içeri girene kadar ben de sahada kaldım. Ali bey sinkaflı laflar etti diyorlar, ben duymadım, iyi ki de duymadım. Ben Antepliyim! Ali bey, bir takım emniyet mensuplarına küfür ettiği söyleniyor.Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Bize üzenler, dost görünenlerin gülmeleri. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülen Galatasaraylılar var, bunları günü geldiği zaman açıklayacağımBen başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve "Başkanım hemen görevi bırakabilirim" dedi, asla dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir"Biz devam edersek, ki etmeyeceğiz gibi gözüküyor; çünkü bizi Haziran ayında ibra etmeyecekler. Ne yalanlar, ne kurgular... Başkası adına utanıyorum...""TFF ve Kulüpler Birliği'nde olanlar beni dinliyordur... Yalanla, kıvırmayla yaşayamazsınız... Arkadaş açıklayın dedim, benim 500 harcama limitim var ama onun için de benim harcayabileceğimiz 9.8 milyon TL. TFF'ye açıklayın dedim, mahramiyet var dediler, açıklayamadılar.Ben limitimi açıklıyorum, siz de açıklayın dedim. Yanımda Ali bey de oturuyordu, Ahmet Çebi bey de oturuyordu. Bir tek Trabzonspor ben artıdayım dedi. Bir futbolcuya yıllık 3 milyon euro ile nasıl oluyor? Çifte sözleşme? Ben görmedim ama bu yönde duyduklarımız var. Açıklayın bakalım görelim hadi.. Mangalda kül bırakmakla olmuyor..."Ben UEFA'ya gitmem! Bizi iki çuvalla UEFA'ya şikayet etmişler! Biz, bir Türk kulübünü dahi UEFA'ya şikayet etmedik, etmeyiz. Aksine hiçbir Türk kulübüne ceza verilmemesi gerektiğini savunduk. Bizim hakkımızda iki çuval şikayet gitti UEFA'ya... Kim? Rakip takım taraftarları... Biz, kimseyi YEFA'ya şikayet etmeyiz. Türk futbolu sadece Galatasaray'ın büyümesi ile kalkınmaz, rakiplerinin de büyümesi ile kalkınız."Tekrardan evime dönmek inanılmaz bir duygu, taraftarımız da beni inanılmaz destekledi. Ne zaman Galatasaray'a dönsem kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah daha önce de yaşadığımız gibi bir şampiyonluk daha yaşarız""Galatasaray gibi büyük bir takımda oynayacağım için onurluyum, gururluyum. Galatasaray bilmediğim, tanımadığım bir takım değil. ABD'de de olduğum sürede de Galatasaray'ı yakından tanıyordum, takip ediyorum. Çok şükür artık bu büyük camiadayım""Bismillahirrahmanirrahim. Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm. Sayın başkanımız, sayın Albayrak ve sayın Fatih Terim'e bu transfer için katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum"sorusuna Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum""Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için çok mutluyum. Daha önce de Galatasaray'a karşı maç oynadım, inanılmaz bir taraftar var. Pandemi inşallah kısa sürede sona erer ve ben de büyük Galatasaray taraftarının önünde oynama onuruna erişirim. Galatasaray taraftarı ve Galatasaray camiası bana büyük destek veriyor, kendimi evimde gibi hissediyorum. Umarım sezon sonunda bu büyük camia ile şampiyonluk sevinci yaşarım"