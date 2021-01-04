Galatasaray'da yeni transfer planı: Sağ bek aranıyor

Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi.

Yönetim, orta saha ve kanat

forvet dışında sağ bek transferi için de arayışlara başladı.

Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı.



Bu sezonu kapatan

Omar Elabdellaoui'nin

lisansı askıya alınacak.

FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak.

SAKATLIKLARDAN NEFES ALAMADI

