Konyaspor maçında sakatlanan Marcelo Saracchi, bu hafta forma giyemeyecek. Bu gelişmenin ardından Kayserispor maçında kimin sol bekte forma giyeceği merak konusu oldu.Yuto Nagatomo'nun gönderilmesi gündemde... İlk yarıyı takım idmanı yapmadan geçiren Martin Linnes hazır değil. Emre Taşdemir ise Kayserispor'a kiralandı. Bu hafta Cimbom'a rakip olacak.Orta sahada parlayan Ömer Bayram'ı sol beke kaydırma ihtimali de bulunan teknik direktör Fatih Terim'in kararı merakla bekleniyor.