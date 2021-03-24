Galatasaray'da yeni sağ bek aranıyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon için yeni bir sağ bek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da yeni sağ bek aranıyor!
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24 Mart 2021 10:29
Galatasaray'da 3'ü yabancı 4 sağ bek var. Ancak hiç birisi tam anlamıyla Fatih Terim'in isteklerini karşılamıyor.

Sezon sonunda Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'ya yeni sözleşme teklif edilmeyecek. Omar Elabdellaoui'nin dönüşü de zor görünürken Rize maçında kırmızı kart gören DeAndre Yedlin de yetersiz ve riskli bulundu.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim, bu yüzden gelecek sezon için sağ bek arayışları başladı.







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