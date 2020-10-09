Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Etebo, son Kasımpaşa maçındaki performansıyla büyülemişti.



119 kez topla buluşan ve 86 isabetli pas veren Nijeryalı orta saha, 16 ikili mücadelenin 15'ini kazandı. 11 sahipsiz top alıp 7 başarılı çalımla dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha, Terim'in son gözdesi oldu. Tecrübeli hoca, Etebo-Taylan ikilisini bozmayı düşünmüyor.



Sarı-kırmızılı taraftarlar da Etebo için "Yeni Melo" benzetmesini yaptı. Sakat olan Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi'nin, Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce'nin yoğun çabası sonucu bir sonraki lig mücadelesi olan Alanya maçında oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.



Cimbom'da sakatlığı süren orta sahanın önemli kozlarından Taylan Antalyalı da sağlık ekibi tarafından 18 Ekim'deki mücadeleye yetiştirilmeye çalışılıyor.



CİMBOM'DA YENİ SİSTEM 4-4-2



Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nden elenme ve Fenerbahçe ile Kasımpaşa maçındaki puan kayıpları sisteme mâl edildi. Savunma ve orta sahada etkili olunması ancak forvet hattında fazla top tutulamaması teknik ekibin gözünden kaçmadı.



Fatih Terim, milli aranın ardından sistem değişikliğine giderek 4-4-2'yi oynatacak.



