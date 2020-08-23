Galatasaray'da yeni koronavirüs vakası

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Haber; AA
Galatasaray'da yeni koronavirüs vakası
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23 Ağustos 2020 19:13
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, Kovid-19 PCR testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonrası bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.

Klinik şikayeti olmayan çalışan için izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

 
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