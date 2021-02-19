Galatasaray'da yeni isimlerin sırrı ortaya çıktı

Galatasaray'ın yenileri geldikleri ilk andan itibaren katkı vererek alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı. Özellikle Onyekuru ve Mustafa Muhammed'in sergiledikleri performans çok çarpıcı. Nijeryalı yıldız 4 maçta 3 gol ve 2 asiste imza atarken, Mustafa ise süre aldığı toplam dört karşılaşmada da rakip fileleri havalandırıp 'Sanki uzun süredir Galatasaray'daymış' dedirtti. Diğer yeni transferden Gedson Fernandes, Yedlin ve Halil Dervişoğlu da takım dâhil olur olmaz hiç adaptasyon sorunuyla karşılaşmadıklarını belirtti.



Kaptanlar dümende

Bu olumlu tablonun arkasında yatan sır ise tam anlamıyla bir takım çalışması. Öncelikle Fatih Terim'in oyunculara eşit yaklaşımı ve babacan tavırları. Mevcut oyuncuların yeni gelenleri aile ortamına dâhil etmeleri. Bir başka faktör de kaptanlar Muslera ile Arda'nın birleştirici yaklaşımları. Kaptanlar sadece antrenmanlarda değil, Florya dışında da takım arkadaşlarıyla vakit geçirecek aktiviteler tertipliyorlar. Bu sayede de ara transferde takıma katılan isimler yabancılık çekmedi ve katkı veriyor.



