Galatasaray'da yeni forvet Ryan Babel!

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda Galatasaray'da forvet oynayan Oğulcan'ın sakatlanması sonrası gözler Ryan Babel'e çevrildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni forvet Ryan Babel!
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19 Ocak 2021 08:26
Falcao ve Diagne'nin yokluğunda Galatasaray'da forvet hattında görev yapan Oğulcan'ın sakatlanması, hastalığı sonrasında takıma yeni alışmaya başlayan Ryan Babel'in omuzlarındaki yükü ağırlaştırdı.

Mbaye Diagne'nin kırmızı kartı nedeniyle sarı-kırmızılıların yarınki Yukatel Denizlispor maçında Babel'in santrfor olarak görev yapması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı'da hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildiği ifade edildi. 



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