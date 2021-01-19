Falcao ve Diagne'nin yokluğunda Galatasaray'da forvet hattında görev yapan Oğulcan'ın sakatlanması, hastalığı sonrasında takıma yeni alışmaya başlayan Ryan Babel'in omuzlarındaki yükü ağırlaştırdı.



Mbaye Diagne'nin kırmızı kartı nedeniyle sarı-kırmızılıların yarınki Yukatel Denizlispor maçında Babel'in santrfor olarak görev yapması bekleniyor.



Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı'da hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildiği ifade edildi.



