Galatasaray'da yeni formül: Falcao - Diagne

Galatasaray'da geçen sezon büyük umutlarda transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Radamel Falcao ile kiralık gittiği Belçika ekibi Brugge'de hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin sezon başı hazırlık kampındaki performansı, geçen sezon genelde tek forvetle oynayan teknik direktör Fatih Terim'in taktiksel açıdan B planı geliştirmesine neden oldu.



İki golcü oyuncunun forma rekabeti Galatasaray'da çift forvet formülünü ortaya çıkardı. Her zaman hücum futbolunu benimseyen teknik direktör Fatih Terim yeni sezon öncesi idmanlarda çift forvet sistemini denemeye başladı.



FALCAO ESKİ GÜCÜNE KAVUŞTU



Başarılı teknik adam son olarak Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hem Diagne hem de Falcao'ya ilk 11'de yer verirken 4-4-2 sisteminin de provasını yaptı. Diagne'nin hırsı ve açığını kapatmak adına sürekli ekstra idmanlara imza atması, Falcao'nun ise fiziksel olarak gücüne kavuşması, iki oyuncunun da antrenmanlarda attığı goller sonrası Fatih Terim'in yeni sezonda Galatasaray takımını 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.



Tecrübeli teknik adamın özellikle iç sahada oynanacak karşılaşmada hem Radamel Falcao'ya hem de Mbaye Diagne'ye bir arada ilk 11'de yer vereceği öğrenildi.







