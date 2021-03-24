Galatasaray'da yeni başkan kim olmalı?

Galatasaray'da Mayıs ayında çok kritik bir başkanlık seçimi yapılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni başkan kim olmalı?
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24 Mart 2021 11:22
Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak seçim öncesinde en büyük merak konularından biri de yeni başkanın kim olacağı?


 


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