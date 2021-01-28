Galatasaray'da Yedlin transferi cepte

Omar'ın yerine sağ bek arayan Sarı-Kırmızılılar, Newcastle'ın ABD'li futbolcusu DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. İngiliz kulübüyle de kiralama ücreti konusunda mutabakat sağlanırsa, Galatasaray'ın yeni sağ beki birkaç gün içinde İstanbul'a getirilecek.

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Galatasaray'da Yedlin transferi cepte
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28 Ocak 2021 09:33
Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsizlik sebebiyle sezonu kapatan Omar'ın yerine sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, bir süre önce rotayı çevirdiği İngiltere'den mutlu sonla geri dönmeye hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig kulübü Newcastle United'ın sağ beki DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. Yedlin'in sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi kabul ettiği öğrenildi

27 yaşındaki ABD'li futbolcuyu bonservisiyle birlikte isteyen Galatasaray, hem kiralama hem de tamamen satın alma formüllerini İngiliz kulübüne sundu.

Bonservis konusunda Newcastle'ın talebi şimdilik Galatasaray'ın teklifine uzak görünse de bonservisi sezon sonu bitecek isim için kiralama seçeneğinde uzlaşmanın daha yakın olduğu belirtiliyor.

İngilizler, "Evet" dediği anda, Sarı-Kırmızılılar tecrübeli savunmacıyı İstanbul'a getirerek resmi imza için işlemleri başlatacak.





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