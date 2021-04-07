Galatasaray, ligde 3. sıraya gerilerken Hatay maçındaki kötü futbol sonrası camianın umutları da baltalandı.



Avrupa'ya erken veda eden, Türkiye Kupası'na da havlu atan Cimbom'un tek umudu şampiyonluk. Bu, maliyetli kadronun korunması için de tek şart. Fakat rakipler dişli; Beşiktaş ve Fenerbahçe de iddialı. Aslan'ın son 4 sezonuyla ilgili grafiği ise 'para yoksa başarı yok' dedirtiyor.



GEÇEN SEZON 6'NCI!



Sarı kırmızılılar; 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında futbolcu bonservislerine toplam 72 milyon Euro harcadı. Kulüp, iki lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa başarısı kazanılan iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gidildi. Galatasaray, daha tutumlu davranılan son iki sezonda ise 13.4 milyon Euro harcadı. Geçen sezonu altıncı sırada tamamlayan Cimbom, bu sezon da üçüncü durumda.



4 YILDA 47 TRANSFER



Cimbom, 2017-2021 arasında Ndiaye, Luyinmada, Onyekuru ve Nagatomo gibi birden fazla defa kiralanan ya da sonradan bonservisi alınan oyuncular dahil 47 farklı transfer gerçekleştirdi. Toplam 85 milyon Euro harcandı. Rekor, 13 milyon Euro ile Diagne'de.



