Galatasaray'da William D'Avila devri

Galatasaray'da aylardır beklenen orta saha transferi dün resmen açıklandı, sarı-kırmızılılar Stoke City'nin 24 yaşındaki Nijeryalısı Oghenekaro Etebo'yu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Galatasaray'ın bir kez daha menajer William D'Avila'nın temsilciliğini yürüttüğü oyuncuyu renklerine bağlaması da dikkat çekti.



Son yıllarda Galatasaray'ın birçok transferinde imzası bulunan William D'Avila'nın sarı-kırmızılı kulübün mevcut kadrosunda birçok oyuncusu bulunuyor. Emre Kılınç, Younes Belhanda, Etebo'nun dışında yeniden Almeria'ya kiralanacak Valentine Ozornwafor ve Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Abdussamed Karnuçu'nun menajerliğini William D'Avila yürütüyor.



Daha önce Emre Mor, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues'in menajerliğini yürüten D'Avila, Kostas Mitroglou'nun kiralanması konusunda da Galatasaray tarafından yetkilendirilmişti.



ALTYAPIDAN FUTBOLCULARI DA VAR



D'Avila'nın şirketinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Galatasaray'ın altyapısında top koşturan Ferhan Evren ve Celil Yüksel'in menajerliğini de William D'Avila yürütüyor. 2000 doğumlu Ferhan Evren'in sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılmış ve oyuncu Bandırmaspor'a kiralanmıştı. Geçen sezon Adanaspor'a kiralanan Celil Yüksel'in de sarı-kırmızılılarla 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



