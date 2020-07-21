Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da sezonun son maçı olan Antalyaspor mücadelesi ile bir devir daha sona eriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, kulübedeki son maçına çıkıyor

Haber; Haberturk
Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2020 13:16
Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynayıp Milenyum kadrosunda yer alan efsane oyunculardan Ümit Davala, gelecek sezon Florya'da olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in 3. ve 4. Galatasaray dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Davala, Antalya maçıyla birlikte kulübedeki son maçına çıkacak.

DEĞİŞİKLİK SIRASI ONDA

Son dönemde ekibinde bazı değişiklikler yapmak istediği bilinen Terim, ilk olarak medya sorumlusu Hande Sümertaş'ın istifasını istemişti. Ardından ise Hasan Şaş'ın istifasını kabul eden deneyimli teknik adam, Ümit Davala'nın yerine de bir kan değişikliği gerektiği görüşünde... Galatasaray'la olan antrenörlük sözleşmesi Antalya maçıyla birlikte bitecek olan Davala'yla sözleşme imzalanmayacak.

SELÇUK İNAN'IN DIŞINDA 3 ADAY DAHA VAR

Terim, mevcut yardımcısı Levent Şahin'in yanı sıra, futbolu bırakan Selçuk İnan'la yardımcı antrenör olarak yola devam edecek. Levent Şahin ve Selçuk İnan'ın dışında bir ismi daha Florya'da göreve başlatmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının aklındaki diğer isimler ise eski öğrencileri Hakan Balta, Albert Riera ve Ayhan Akman... Yeni sezonda büyük bir aksilik olmazsa bu 3 isimden biri de yardımcı antrenör olarak görev alacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için